"Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана

Агдамский "Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Агдамский "Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в матче XIV тура "скакуны" разгромили "Сабаил" со счетом 3:0.

На 47-й минуте счет открыл Олавио Жуниньо. На 66-й минуте Алексей Кашук удвоил преимущество, а на 88-й минуте Леандро Андраде установил окончательный результат.

Лидер чемпионата "Карабах" набрал 34 очка. "Моряки" с 8 очками занимают 9-е место.

Во втором матче дня "Нефтчи" примет "Зиря".

Напомним, что накануне "Араз-Нахчыван" одержал победу над "Кяпазом" со счетом 2:0. Тур завершится 24 ноября.