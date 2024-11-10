"Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана

Агдамский "Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Агдамский "Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в рамках 13-го тура "скакуны" принимали бакинскую "Зиря", матч завершился разгромной победой агдамского клуба - 4:0.

Первый гол в игре был забит уже на 2-й минуте, отличился Матеуш Силва. На 52-й минуте Яссин Бензия реализовал пенальти и удвоил преимущество "Карабаха". На 60-й минуте Бахлул Мустафазаде довел счет до разгромного. Спустя восемь минут Алексей Кащук забил четвертый мяч своей команды и установил окончательный счет.

"Карабах" набрал в чемпионате страны 31 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице, "Зиря" занимает 4-ю строчку, у нее в активе 20 баллов.

Напомним, что в первой встрече дня "Араз-Нахчыван" обыграл "Сумгайыт" со счетом 1:0. В других матчах тура, которые прошли накануне, "Нефтчи" сыграл вничью с "Шамахы" (2:2), "Сабаил" - с "Туран Товуз" (1:1), а "Сабах" - с "Кяпаз" (2:2).