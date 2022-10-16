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"Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана

"Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана Агдамский "Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.
Футбол
16 октября 2022 г. 19:52
Карабах одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана

Агдамский "Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в последней игре Х тура "скакуны" принимали "Сумгайыт" из одноименного города.

Хотя счет в игре на 56-й минуте открыли гости, "Карабах" одержал победу со счетом 3:1. Хозяева поля отличились на 67, 73 и 88-й минутах.

Агдамский клуб с 27 очками занимает первую строчку в турнирной таблице. "Сумгайыт" набрал четыре очка и расположился на 9-м месте.

Напомним, что в первом матче дня "Нефтчи" обыграл в Гяндже "Кяпаз", забив два безответных мяча. В предыдущих играх тура "Шамахы" на домашней арене сыграл вничью с "Габалой" (1:1), а "Туран Товуз" с "Сабаил" (2:2). В бакинском дерби "Сабах" выиграл у "Зиря" со счетом 1:0.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb

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