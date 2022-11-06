"Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана

Завершился XIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Завершился XIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , во второй игре дня агдамский "Карабах" принимал "Кяпаз" из Гянджи.

Матч на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова завершился победой "скакунов" со счетом 3:1.

Голы за агдамский клуб забили Рамиль Шейдаев с пенальти на 16-й минуте, Муса Гурбанлы на 76-й минуте и Квабена Овусу на 79-й минуте. Юсиф Набиев на 75-й минуте забил единственный гол гостевой команды.

Отметим, что на 88-й минуте Муса Гурбанлы не смог реализовать пенальти.

После этого результата "Карабах", увеличив количество очков до 36, укрепил свое лидерство в турнирной таблице. "Кяпаз" занимает 8-ю строчку с восемью очками.

Напомним, что в первом матче дня "Сабах" обыграл "Сабаил", забив два безответных мяча. В предыдущих играх тура "Шамахы" на выезде выиграл у "Туран Товуза" со счетом 1:3, "Габала" дома обыграла "Зиру" со счетом 1:0. Единственная ничья в туре была зафиксирована в матче между "Сумгайытом" и "Нефтчи" - 2:2.