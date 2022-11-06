О нас

"Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана

"Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана Завершился XIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
6 ноября 2022 г. 21:23
Карабах одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана

Завершился XIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, во второй игре дня агдамский "Карабах" принимал "Кяпаз" из Гянджи.

Матч на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова завершился победой "скакунов" со счетом 3:1.

Голы за агдамский клуб забили Рамиль Шейдаев с пенальти на 16-й минуте, Муса Гурбанлы на 76-й минуте и Квабена Овусу на 79-й минуте. Юсиф Набиев на 75-й минуте забил единственный гол гостевой команды.

Отметим, что на 88-й минуте Муса Гурбанлы не смог реализовать пенальти.

После этого результата "Карабах", увеличив количество очков до 36, укрепил свое лидерство в турнирной таблице. "Кяпаз" занимает 8-ю строчку с восемью очками.

Напомним, что в первом матче дня "Сабах" обыграл "Сабаил", забив два безответных мяча. В предыдущих играх тура "Шамахы" на выезде выиграл у "Туран Товуза" со счетом 1:3, "Габала" дома обыграла "Зиру" со счетом 1:0. Единственная ничья в туре была зафиксирована в матче между "Сумгайытом" и "Нефтчи" - 2:2.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb

Самое читаемое

Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
4 ноября 2022 г. 19:34
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
5 ноября 2022 г. 18:39
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
6 ноября 2022 г. 05:22
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
6 ноября 2022 г. 17:04
На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва
На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва
31 октября 2022 г. 03:12
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
5 ноября 2022 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi