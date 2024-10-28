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"Карабах" одержал 150-ю крупную победу в чемпионате Азербайджана

"Карабах" одержал 150-ю крупную победу в чемпионате Азербайджана Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" одержал 150-ю победу с крупным счетом в чемпионате Азербайджана.
Футбол
28 октября 2024 г. 11:03
Карабах одержал 150-ю крупную победу в чемпионате Азербайджана

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" одержал 150-ю победу с крупным счетом в чемпионате Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, юбилейная победа была одержана в 11-ом туре Премьер-лиги Азербайджана.

Агдамский клуб дома разгромил "Шамаху" со счетом 3:0.

Представитель Агдама, являющийся постоянным участником проводимых с 1992 года чемпионатов страны, одержал наибольшее число крупных побед, первая из которых пришлась на тот же год. 6 мая "Карабах" дома обыграл кюрдамирский "Ширван" со счетом 6:0.

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Версия на азербайджанском языке “Qarabağ” Azərbaycan çempionatında 150-ci böyükhesablı qələbəsini qazanıb

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