"Карабах" обыграл "Сумгайыт" в домашнем матче 33-го тура Премьер-лиги

Агдамский "Карабах" обыграл "Сумгайыт" из одноименного города в матче 33-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Агдамский "Карабах" обыграл "Сумгайыт" из одноименного города в матче 33-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает Report , встреча на "Азерсун Арене" завершилась победой агдамцев со счетом 2:0.

В составе хозяев отличились Яссин Бензия (59) и Кади Борхес (82).

"Карабах", оформивший чемпионство в прошлом туре, увеличил число очков в активе до 80, у "Сумгайыта" 30 баллов и 8-я позиция в турнирной таблице.

Последняя игра тура пройдет сегодня между "Нефтчи" и "Кяпаз".

Отметим, что в предыдущих встречах "Зиря" дома обыграла "Туран Товуз" - 1:0. Матчи "Араз-Нахчыван" - "Сабах" и "Шамахы" - "Сабаил" завершились со счетом 1:1.