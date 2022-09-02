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"Карабах" объявил заявку на матчи Лиги Европы

"Карабах" объявил заявку на матчи Лиги Европы Агдамский "Карабах" представил заявку на участие в играх группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Футбол
2 сентября 2022 г. 22:57
Карабах объявил заявку на матчи Лиги Европы

Агдамский "Карабах" представил заявку на участие в играх группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, главный тренер Гурбан Гурбанов включил в заявку 25 футболистов.

Вратари: Шахруддин Магомедалиев, Лука Гугешашвили, Амин Рамазанов;

Защитники: Рахиль Мамедов, Максим Медведев, Бахлул Мустафазаде, Торал Байрамов, Марко Вешович, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Бадави Гусейнов, Кевин Мединиа;

Полузащитники: Гара Гараев, Жулио Ромао, Ричард Алмейда, Марко Янкович, Абделла Зубир, Леандро Андраде, Исмаил Ибрагимли, Филип Озобич, Кади;

Нападающие: Овусу, Муса Гурбанлы, Рамиль Шейдаев, Нариман Ахундзаде.

Отметим, что матчи группового этапа Лиги Европы пройдут с 8 сентября по 3 ноября. В группе G "Карабах" сыграет с "Олимпиакосом" (Греция), "Фрайбургом" (Германия) и "Нантом" (Франция).

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" Avropa Liqası üçün iştirak ərizəsini açıqlayıb

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