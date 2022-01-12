"Карабах" объявил о трансфере вратаря

"Карабах" пополнил состав вратарем сборной Грузии Лукой Гугешашвили.

"Карабах" пополнил состав вратарем сборной Грузии Лукой Гугешашвили.

Как передает Report, об этом сообщается в официальном аккаунте представителя Агдама в Twitter.

"Карабах" подписал 3-летний контракт с 23-летним голкипером.

Лука Гугешашвили, в последнее время выступавший на правах аренды за клуб "Дила", по контракту принадлежит польской "Ягеллонии". Гугешашвили не сыграл ни одной игры в составе этой команды. Голкипер, игравший на родине в форме тбилисского "Динамо", также играл в Польше за "Подлясье", а в Испании - в команде В "Гранады".