О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Карабах" объявил о трансфере вратаря

"Карабах" объявил о трансфере вратаря "Карабах" пополнил состав вратарем сборной Грузии Лукой Гугешашвили.
Футбол
12 января 2022 г. 14:41
Карабах объявил о трансфере вратаря

"Карабах" пополнил состав вратарем сборной Грузии Лукой Гугешашвили.

Как передает Report, об этом сообщается в официальном аккаунте представителя Агдама в Twitter.

"Карабах" подписал 3-летний контракт с 23-летним голкипером.

Лука Гугешашвили, в последнее время выступавший на правах аренды за клуб "Дила", по контракту принадлежит польской "Ягеллонии". Гугешашвили не сыграл ни одной игры в составе этой команды. Голкипер, игравший на родине в форме тбилисского "Динамо", также играл в Польше за "Подлясье", а в Испании - в команде В "Гранады".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" klubu Gürcüstan yığmasının qapıçısı ilə müqavilə bağlayıb

Экслюзивные новости

Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
12 января 2022 г. 10:40
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
11 января 2022 г. 18:46
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
11 января 2022 г. 15:55
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
11 января 2022 г. 15:50
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
11 января 2022 г. 14:55
Горнолыжник сборной Азербайджана: Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
ФотоГорнолыжник сборной Азербайджана: "Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
10 января 2022 г. 15:10
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
10 января 2022 г. 14:04
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
10 января 2022 г. 13:16
Aztelecom открыл филиал в Шуше
Aztelecom открыл филиал в Шуше
6 января 2022 г. 17:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi