"Карабах" обратился к болельщикам перед игрой с "Ференцварошем"

Футбольный клуб "Карабах" обратился к болельщикам перед первой игрой III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против венгерского "Ференцвароша".

Футбольный клуб "Карабах" обратился к болельщикам перед первой игрой III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против венгерского "Ференцвароша".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный аккаунт клуба в Фейсбуке, все полномочия по продаже билетов на домашние матчи агдамского клуба переданы компании iTicket.

Было отмечено, что в случае возникновения вопросов в связи с покупкой билетов необходимо обратиться в компанию iTicket.

Отметим, что первый матч против "Ференцвароша" "Карабах" проведет 3 августа в Баку, а ответный - 9 августа в Будапеште.