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"Карабах" обратился к болельщикам перед игрой с "Ференцварошем"

"Карабах" обратился к болельщикам перед игрой с "Ференцварошем" Футбольный клуб "Карабах" обратился к болельщикам перед первой игрой III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против венгерского "Ференцвароша".
Футбол
30 июля 2022 г. 16:09
Карабах обратился к болельщикам перед игрой с Ференцварошем

Футбольный клуб "Карабах" обратился к болельщикам перед первой игрой III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против венгерского "Ференцвароша".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный аккаунт клуба в Фейсбуке, все полномочия по продаже билетов на домашние матчи агдамского клуба переданы компании iTicket.

Было отмечено, что в случае возникновения вопросов в связи с покупкой билетов необходимо обратиться в компанию iTicket.

Отметим, что первый матч против "Ференцвароша" "Карабах" проведет 3 августа в Баку, а ответный - 9 августа в Будапеште.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" "Ferenstvaroş"la oyundan əvvəl azarkeşlərə müraciət edib

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