"Карабах" обратился к болельщикам в Швейцарии в связи с ответным матчем против "Цюриха"

Агдамский "Карабах" обратился к своим болельщикам в связи с ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 27 июля в Швейцарии против местного "Цюриха".

Агдамский "Карабах" обратился к своим болельщикам в связи с ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 27 июля в Швейцарии против местного "Цюриха".

Как передает Report, об этом сообщается на странице клуба в социальной сети.

"Билеты, выделенные для наших болельщиков, которые хотят посмотреть матч "Цюрих" (Швейцария) - "Карабах" на стадионе "Летсигрунд" и поддержать нашу команду, будут проданы в день игры. Цена билета - 25 швейцарских франков", - говорится в сообщении.

Напоминаем, что встреча начнется в 21:00 (бакинское время). В первом матче "Карабах" победил со счетом 3:2.