"Карабах", "Нефтчи" и "Сабах" потеряли позиции в мировом рейтинге

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила новый рейтинг клубов.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила новый рейтинг клубов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт IFFHS, в список из 403 команд попали 3 из Азербайджана.

"Карабах", занимавший в прошлом месяце 61-е место, в нынешнем рейтинге оказался на 70-ой строчке.

Клуб "Нефтчи" расположился в этом месяце на 340-й строчке против 318-й в прошлом, а "Сабах" потерял в рейтинге 40 позиций, заняв 342-е место.

Международный рейтинг возглавляет победитель английской премьер-лиги и Лиги чемпионов УЕФА "Манчестер Сити" (296 очков). На втором месте испанский "Реал" (288 очков), а замыкает тройку лидеров египетский "Аль-Ахли" (244 очка).