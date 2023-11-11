О нас

"Карабах", "Нефтчи" и "Сабах" потеряли позиции в мировом рейтинге

"Карабах", "Нефтчи" и "Сабах" потеряли позиции в мировом рейтинге Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила новый рейтинг клубов.
Футбол
11 ноября 2023 г. 11:40
Карабах, Нефтчи и Сабах потеряли позиции в мировом рейтинге

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила новый рейтинг клубов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт IFFHS, в список из 403 команд попали 3 из Азербайджана.

"Карабах", занимавший в прошлом месяце 61-е место, в нынешнем рейтинге оказался на 70-ой строчке.

Клуб "Нефтчи" расположился в этом месяце на 340-й строчке против 318-й в прошлом, а "Сабах" потерял в рейтинге 40 позиций, заняв 342-е место.

Международный рейтинг возглавляет победитель английской премьер-лиги и Лиги чемпионов УЕФА "Манчестер Сити" (296 очков). На втором месте испанский "Реал" (288 очков), а замыкает тройку лидеров египетский "Аль-Ахли" (244 очка).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ", "Neftçi" və "Sabah" dünya reytinqində geriləyiblər

Самое важное

Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
10 ноября 2023 г. 08:36
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
9 ноября 2023 г. 19:58
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
9 ноября 2023 г. 19:51
Очередной саммит ОЭС пройдет в Азербайджане в 2024 году
Очередной саммит ОЭС пройдет в Азербайджане в 2024 году
9 ноября 2023 г. 13:18
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства
9 ноября 2023 г. 13:05
Президент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
9 ноября 2023 г. 11:41
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
9 ноября 2023 г. 00:00
Президент и первая леди приняли участие в военном параде в Ханкенди
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в военном параде в Ханкенди
8 ноября 2023 г. 20:58
На параде в Ханкенди была продемонстрирована трофейная техника
ФотоНа параде в Ханкенди была продемонстрирована трофейная техника
8 ноября 2023 г. 14:08
На параде в Ханкенди было продемонстрировано табло с номерами армянских военных автомобилей
На параде в Ханкенди было продемонстрировано табло с номерами армянских военных автомобилей
8 ноября 2023 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi