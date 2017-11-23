"Карабах" не смог пройти групповой раунд Лиги Чемпионов сезона 2017-2018

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ "Карабах" не смог квалифицироваться в следующий раунд еврокубков.

Как передает Report, представитель Азербайджана займет 4-ю строчку в группе C.

Это стало ясным по завершению обеих встреч в группе. Имеющий в активе всего 2 очка "Карабах" после поражения в родных стенах от "Челси" не смог пробиться в 1/8 финала турнира. В другом противостоянии группы испанский "Atletiko" победил итальянскую "Рому" со счетом 2:0 и набрал 6 очков.

После этих результатов лидер группы "Челси" с 10 очками завоевал путевку в 1/8 финала. "Рома" с 8 баллами на 2-м, "Атлетико" с 6 очками на 3-й строчке.

Таким образом, игра последнего тура группового раунда против "Ромы" 5 декабря в Риме будет для "Карабаха" просто формальностью. Потому даже в случае победы команда Гурбана Гурбанова не сможет покинуть 4-ю строчку. В то время как "Рома" обязательно должна побеждать. В противном случае, если "Атлетико" одолеет на выезде "Челси", то выйдет в 1/8 финала турнира как команда, занявшая вторую строчку в группе.