"Карабах" не хочет переноса матча с "Сабаилем"

"Карабах" не будет обращаться в ПФЛ для переноса матча первого тура Премьер-лиги Азербайджана против "Сабаиля".

"Карабах" не будет обращаться в ПФЛ для переноса матча первого тура Премьер-лиги Азербайджана против "Сабаиля".

Как передает Report , об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Он сообщил, что Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обратилась для уточнения позиции клуба.

"Но мы сказали, что в этом нет необходимости. Потому что хотим дать шанс некоторым нашим игрокам. Да, у нас есть потери, но футбол требует борьбы. У Лиги чемпионов высокий статус. В рамках данного турнира мы теряем много энергии. Однако пока не собираемся откладывать нашу игру в Премьер-лиге", - добавил Г.Гурбанов.