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"Карабах" не хочет переноса матча с "Сабаилем"

"Карабах" не хочет переноса матча с "Сабаилем" "Карабах" не будет обращаться в ПФЛ для переноса матча первого тура Премьер-лиги Азербайджана против "Сабаиля".
Футбол
2 августа 2022 г. 18:49
Карабах не хочет переноса матча с Сабаилем

"Карабах" не будет обращаться в ПФЛ для переноса матча первого тура Премьер-лиги Азербайджана против "Сабаиля".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Он сообщил, что Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обратилась для уточнения позиции клуба.

"Но мы сказали, что в этом нет необходимости. Потому что хотим дать шанс некоторым нашим игрокам. Да, у нас есть потери, но футбол требует борьбы. У Лиги чемпионов высокий статус. В рамках данного турнира мы теряем много энергии. Однако пока не собираемся откладывать нашу игру в Премьер-лиге", - добавил Г.Гурбанов.

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