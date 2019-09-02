"Карабах" назвал новый трансфер

"Карабах" расширил состав клуба новым футболистом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Facebook, агдамский клуб вовлек в состав команды вратаря выступающего в английской Премьер-лиге "Борнмута" Асмира Беговича.

Детали заключенного с 32-летним голкипером контракта не разглашаются.

Как пишут СМИ Боснии и Герцеговины, на правах аренды Бегович 6 месяцев будет носить форму "Карабаха".

Отметим, что за свою карьеру Асмир Бегович выступал в английских клубах "Челси" и "Сток Сити".