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"Карабах" назвал новый трансфер

"Карабах" назвал новый трансфер

"Карабах" расширил состав клуба новым футболистом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Facebook, агдамский клуб вовлек в состав команды вратаря выступающего в английской Премьер-лиге "Борнмута" Асмира Беговича. 

Детали заключенного с 32-летним голкипером контракта не разглашаются. 

Как пишут СМИ Боснии и Герцеговины, на правах аренды Бегович 6 месяцев будет носить форму "Карабаха". 

Отметим, что за свою карьеру Асмир Бегович выступал в английских клубах "Челси" и "Сток Сити". 

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