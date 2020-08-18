"Карабах" направил в УЕФА заявку

Принимающий участие в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов "Карабах"подал заявку в УЕФА на матч с македонским "Силекс".

Принимающий участие в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов "Карабах" подал заявку в УЕФА на матч с македонским "Силекс".

Как передает Report, согласно официальному сайту организации, в список вошел 21 игрок.

Состав "Карабах" выглядит следующим образом:

Вратари: Эмиль Балаев, Шахруддин Магаммадалиев, Айхан Аразлы.

Защитники: Рахиль Мамедов, Максим Медведев (к), Рауф Гусейнли, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Бедави Гусейнов, Кевин Медина.

Полузащитники: Гара Гараев, Урош Матич, Хайме Ромеро, Абдулла Зубир, Исмаил Ибрагимли, Филип Озобич, Торал Байрамов, Дональд Герье, Руслан Гаджиев.

Нападающие: Махир Эмрели, Квабена Овусу, Муса Гурбанлы.

Заявка клуба "Силекс":

Вратари: Даниэль Божиновски, Кристиан Петковски, Горан Трайковски.

Защитники: Деян Благоевич, Срян Даршкович, Кристиан Грозданоски, Ангелы Тимовски, Филип Костовски, Даниэль Карсески, Андрей Кировски.

Полузащитники: Боян Спиркоски, Милош Жеравица, Виктор Серафимовский, Бурхан Мустафов, Денис Ристов.

Нападающие: Иван Ивановский, Стефан Джурич, Кристиан Костовски, Пепи Георгиев, Дарко Грозданоски, Ненад Нешовский, Деян Тантуровский.

Отметим, что матч "Карабах" - "Силекс", который состоится 18 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:00. Победитель этой пары во втором раунде встретится с сильнейшим из дуэли "Шериф" (Молдова) - "Фола Эш" (Люксембург).