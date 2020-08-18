"Карабах" направил в УЕФА заявку

Принимающий участие в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов "Карабах" подал заявку в УЕФА на матч с македонским "Силекс".
Как передает Report, согласно официальному сайту организации, в список вошел 21 игрок.
Состав "Карабах" выглядит следующим образом:
Вратари: Эмиль Балаев, Шахруддин Магаммадалиев, Айхан Аразлы.
Защитники: Рахиль Мамедов, Максим Медведев (к), Рауф Гусейнли, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Бедави Гусейнов, Кевин Медина.
Полузащитники: Гара Гараев, Урош Матич, Хайме Ромеро, Абдулла Зубир, Исмаил Ибрагимли, Филип Озобич, Торал Байрамов, Дональд Герье, Руслан Гаджиев.
Нападающие: Махир Эмрели, Квабена Овусу, Муса Гурбанлы.
Заявка клуба "Силекс":
Вратари: Даниэль Божиновски, Кристиан Петковски, Горан Трайковски.
Защитники: Деян Благоевич, Срян Даршкович, Кристиан Грозданоски, Ангелы Тимовски, Филип Костовски, Даниэль Карсески, Андрей Кировски.
Полузащитники: Боян Спиркоски, Милош Жеравица, Виктор Серафимовский, Бурхан Мустафов, Денис Ристов.
Нападающие: Иван Ивановский, Стефан Джурич, Кристиан Костовски, Пепи Георгиев, Дарко Грозданоски, Ненад Нешовский, Деян Тантуровский.
Отметим, что матч "Карабах" - "Силекс", который состоится 18 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:00. Победитель этой пары во втором раунде встретится с сильнейшим из дуэли "Шериф" (Молдова) - "Фола Эш" (Люксембург).