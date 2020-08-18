О нас
Report Georgia

"Карабах" направил в УЕФА заявку

"Карабах" направил в УЕФА заявку Принимающий участие в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов "Карабах"подал заявку в УЕФА на матч с македонским "Силекс".
Футбол
18 августа 2020 г. 00:34
Карабах направил в УЕФА заявку

Принимающий участие в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов "Карабах" подал заявку в УЕФА на матч с македонским "Силекс".

Как передает Report, согласно официальному сайту организации, в список вошел 21 игрок.

Состав "Карабах" выглядит следующим образом:

Вратари: Эмиль Балаев, Шахруддин Магаммадалиев, Айхан Аразлы.

Защитники: Рахиль Мамедов, Максим Медведев (к), Рауф Гусейнли, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Бедави Гусейнов, Кевин Медина.

Полузащитники: Гара Гараев, Урош Матич, Хайме Ромеро, Абдулла Зубир, Исмаил Ибрагимли, Филип Озобич, Торал Байрамов, Дональд Герье, Руслан Гаджиев.

Нападающие: Махир Эмрели, Квабена Овусу, Муса Гурбанлы.

Заявка клуба "Силекс":

Вратари: Даниэль Божиновски, Кристиан Петковски, Горан Трайковски.

Защитники: Деян Благоевич, Срян Даршкович, Кристиан Грозданоски, Ангелы Тимовски, Филип Костовски, Даниэль Карсески, Андрей Кировски.

Полузащитники: Боян Спиркоски, Милош Жеравица, Виктор Серафимовский, Бурхан Мустафов, Денис Ристов.

Нападающие: Иван Ивановский, Стефан Джурич, Кристиан Костовски, Пепи Георгиев, Дарко Грозданоски, Ненад Нешовский, Деян Тантуровский.

Отметим, что матч "Карабах" - "Силекс", который состоится 18 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:00. Победитель этой пары во втором раунде встретится с сильнейшим из дуэли "Шериф" (Молдова) - "Фола Эш" (Люксембург).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" iştirak ərizəsini UEFA-ya təqdim etdi

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
12 августа 2020 г. 18:09
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49

Последние новости

01:44
Зафиксирована самая высокая температура на Земле Это интересно
01:27
В США снизится добыча сланцевой нефти Энергетика
01:15
ЛЕ: "Интер" разгромил "Шахтёр" и вышел в финал Футбол
00:45
В Сомали убит депутат Федерального парламента Другие страны
00:34
"Карабах" направил в УЕФА заявку Футбол
00:12
Сегодня разрешена деятельность кафе и ресторанов Здоровье
23:47
Хикмет Гаджиев: Армения должна знать свое место и не выходить за рамки дозволенного Внешняя политика
23:36
"Барселона" объявила об отставке СетьенаОФИЦИАЛЬНО Футбол
23:29
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший Происшествия
23:19
Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 22 млн Здоровье
22:58
В Китае выдали первый патент на вакцину против COVID-19 Здоровье
22:50
Жертвами наводнений в Индии стали около 900 человек Другие страны
22:39
Авария в Товузе, есть пострадавшие Происшествия
22:18
Клуб Примеры близок к банкротству Футбол
21:58
Врач назвала вредный для почек продукт Здоровье
Вся новостная лента