​"Карабах" на выезде обыграл "Янг Бойз" - ВИДЕО

Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский «Карабах» в первом матче раунда плей-офф футбольной Лиги Европы выиграл в Берне у швейцарского «Янг Бойза» 1:0.

Как передает Report, в матче в Берне территориальным и игровым преимуществом владели гости.

Единственный гол встречи был забит во втором тайме после быстрой атаки «Карабаха». Рейналдо уперся в защитника и потерял мяч, но он отскочил к Ричарду Алмейде, который прекрасным ударом метров с 26-ти отправил мяч прямо в девятку.

Отыграться «Янг Бойз» так и не сумел. Ответная встреча пройдет в Баку 27-го августа.

«Габала» из Азербайджана сыграла вничью 0:0 с греческим «Панатинаикосом».

Матч с греками прошел поздно вечером 20 августа в равной борьбе, обе команды имели ряд голевых моментов, но открыть счет, так и не сумели.