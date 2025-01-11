О нас

"Карабах" может заработать 5 млн евро на трансфере Жуниньо в бразильский клуб

"Карабах" может заработать 5 млн евро на трансфере Жуниньо в бразильский клуб 13:00
Футбол
11 января 2025 г. 13:16
Карабах может заработать 5 млн евро на трансфере Жуниньо в бразильский клуб

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" получит 5 млн евро от трансфера нападающего Олавио Жуниньо бразильскому "Фламенго".

Как сообщает Report со ссылкой на Globo, стороны достигли договоренности, и "Фламенго" выплатит эту сумму частями.

По информации издания, клубы уже начали обмен документами.

После подписания контракта 28-летний нападающий присоединится к "Фламенго" в США, где бразильский клуб проводит предсезонные сборы.

Олавио Жуниньо выступает за "Карабах" с 2023 года. Бразильский форвард в минувшем сезоне стал чемпионом Азербайджана и обладателем кубка страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Qarabağ” Juninyonun Braziliya klubuna keçidindən 5 milyon avro qazanacaq

Самое читаемое

AnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
ФотоAnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
4 января 2025 г. 17:28
Расшифрованные материалы черных ящиков упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
Расшифрованные материалы "черных ящиков" упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
7 января 2025 г. 13:40
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
4 января 2025 г. 13:25
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
7 января 2025 г. 18:45
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
4 января 2025 г. 14:40
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января
Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января
5 января 2025 г. 16:28
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
6 января 2025 г. 13:21
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана Шуша
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана "Шуша"
8 января 2025 г. 20:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi