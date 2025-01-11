"Карабах" может заработать 5 млн евро на трансфере Жуниньо в бразильский клуб

13:00

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" получит 5 млн евро от трансфера нападающего Олавио Жуниньо бразильскому "Фламенго".

Как сообщает Report со ссылкой на Globo, стороны достигли договоренности, и "Фламенго" выплатит эту сумму частями.

По информации издания, клубы уже начали обмен документами.

После подписания контракта 28-летний нападающий присоединится к "Фламенго" в США, где бразильский клуб проводит предсезонные сборы.

Олавио Жуниньо выступает за "Карабах" с 2023 года. Бразильский форвард в минувшем сезоне стал чемпионом Азербайджана и обладателем кубка страны.