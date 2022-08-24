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"Карабах" может провести шесть матчей за 23 дня

"Карабах" может провести шесть матчей за 23 дня "Карабах", который примет участие в групповом этапе Лиги Европы УЕФА, ждет плотный график.
Футбол
24 августа 2022 г. 12:41
Карабах может провести шесть матчей за 23 дня

"Карабах", который примет участие в групповом этапе Лиги Европы УЕФА, ждет плотный график.

Как сообщает Report, агдамский клуб проведет шесть матчей в течение 23 дней.

Команда, главным тренером которой является Гурбан Гурбанов, 27 августа примет "Шамаху" в IV туре Премьер-Лиги. В V туре, намеченном на 2-4 сентября, чемпион страны сыграет с "Кяпазом" в гостях, а 8 сентября "Карабах" выйдет на свой первый матч в Лиге Европы.

9-11 сентября агдамский представитель примет "Сабах". "Карабах" 15 сентября выйдет на вторую встречу группового этапа ЛЕ, а 16-18 сентября сыграет в гостях с ФК "Зиря".

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" 23 günə 6 oyun keçirə bilər

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