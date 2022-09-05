"Карабах" интересуется нападающим "Трабзонспор"

"Карабах" интересуется Бенгали-Фоде Койтой, выступающим за турецкий клуб "Трабзонспор".

"Карабах" интересуется Бенгали-Фоде Койтой, который выступает за турецкий клуб "Трабзонспор".

Как сообщает Report, об этом утверждает издание "61saat".

Желание добавить 32-летнего нападающего в свой состав высказали также "Hatayspor" и "Giresunspor". Однако гвинейский игрок отказался от обоих предложений.

Агент форварда отправился в Трабзон и приступил к вопросам в связи с трансфером.

Отметим, что Бенгали-Фоде Койта выступает в "Трабзонспор" с 2021 года. Черноморский клуб намерен расстаться с африканским игроком, контракт которого истечет в 2024 году.

Напомним, что главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов сообщил о безрезультатных переговорах с 3-4 футболистами.