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"Карабах" интересуется нападающим "Трабзонспор"

"Карабах" интересуется нападающим "Трабзонспор" "Карабах" интересуется Бенгали-Фоде Койтой, выступающим за турецкий клуб "Трабзонспор".
Футбол
5 сентября 2022 г. 09:36
Карабах интересуется нападающим Трабзонспор

"Карабах" интересуется Бенгали-Фоде Койтой, который выступает за турецкий клуб "Трабзонспор".

Как сообщает Report, об этом утверждает издание "61saat".

Желание добавить 32-летнего нападающего в свой состав высказали также "Hatayspor" и "Giresunspor". Однако гвинейский игрок отказался от обоих предложений.

Агент форварда отправился в Трабзон и приступил к вопросам в связи с трансфером.

Отметим, что Бенгали-Фоде Койта выступает в "Трабзонспор" с 2021 года. Черноморский клуб намерен расстаться с африканским игроком, контракт которого истечет в 2024 году.

Напомним, что главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов сообщил о безрезультатных переговорах с 3-4 футболистами.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" "Trabzonspor"un hücumçusu ilə maraqlanır

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