​"Карабах" и "Виктория" сыграли вничью в квалификации Лиги чемпионов

Баку. 27 Июля. REPORT.AZ/ "Карабах" сыграл вничью с "Викторией" из Пльзеня в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Как передает Report, встреча состоялась в Пльзени на стадионе "Дусан Арена - Места Плзне" и завершилась со счётом 0:0.
Ответный матч состоится 2 августа в Баку.
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Виктория Пльзень (Пльзень, Чехия) – Карабах (Агдам, Азербайджан) – 0:0
Предупреждения: Баранек, 28 – Мадатов, 28.
Удаления: Баранек, 75 – нет.
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