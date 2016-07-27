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    ​"Карабах" и "Виктория" сыграли вничью в квалификации Лиги чемпионов

    Встреча завершилась со счётом 0:0

    Баку. 27 Июля. REPORT.AZ/ "Карабах" сыграл вничью с "Викторией" из Пльзеня в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Как передает Report, встреча состоялась в Пльзени на стадионе "Дусан Арена - Места Плзне" и завершилась со счётом 0:0.

    Ответный матч состоится 2 августа в Баку.

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч

    Виктория Пльзень (Пльзень, Чехия) – Карабах (Агдам, Азербайджан) – 0:0

    Предупреждения: Баранек, 28 – Мадатов, 28.

    Удаления: Баранек, 75 – нет.

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