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"Карабах" и "Нефтчи" заинтересовались игроком "Зенита"

"Карабах" и "Нефтчи" заинтересовались игроком "Зенита" Футбольные клубы "Карабах" и "Нефтчи" заинтересованы футболистом сборной Казахстана Нурали Алипом.
Футбол
2 декабря 2022 г. 09:39
Карабах и Нефтчи заинтересовались игроком Зенита

Футбольные клубы "Карабах" и "Нефтчи" заинтересованы футболистом сборной Казахстана Нурали Алипом.

Как сообщает Report со ссылкой на euro-football.ru, молодой игрок казахстанского "Кайрата" на основе аренды выступает за российский "Зенит" и в настоящее время входит в круг интересов трех команд.

Наряду с азербайджанскими клубами, его хочет добавить в свой состав и представитель российской Премьер-лиги "Пари Нижний Новгород".

Алип намерен поменять команду ввиду небольшой игровой практики. Футболист готов провести переговоры в зимний трансферный период.

Отметим, что трансферная стоимость Нурали Алипа, контракт которого с "Кайратом" актуален до 2023 года, оценивается в 1,2 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке “Qarabağ” və “Neftçi” “Zenit”in futbolçusu ilə maraqlanır

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