"Карабах" и "Нефтчи" заинтересовались игроком "Зенита"

Футбольные клубы "Карабах" и "Нефтчи" заинтересованы футболистом сборной Казахстана Нурали Алипом.

Футбольные клубы "Карабах" и "Нефтчи" заинтересованы футболистом сборной Казахстана Нурали Алипом.

Как сообщает Report со ссылкой на euro-football.ru, молодой игрок казахстанского "Кайрата" на основе аренды выступает за российский "Зенит" и в настоящее время входит в круг интересов трех команд.

Наряду с азербайджанскими клубами, его хочет добавить в свой состав и представитель российской Премьер-лиги "Пари Нижний Новгород".

Алип намерен поменять команду ввиду небольшой игровой практики. Футболист готов провести переговоры в зимний трансферный период.

Отметим, что трансферная стоимость Нурали Алипа, контракт которого с "Кайратом" актуален до 2023 года, оценивается в 1,2 млн евро.