"Карабах" и "Марсель" назвали стартовые составы

Объявлены стартовые составы "Марселя" и "Карабаха", которые сойдутся в первом матче плей-офф Лиги конференций УЕФА во Франции.
Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Европейской футбольной ассоциации, команды начнут встречу следующим составом:
"Марсель": Стив Манданда (к), Поль Лирола, Леонардо Балерди, Луан Перес, Бубакар Камара, Альваро, Папу Гуэй, Дженгиз Ундер, Жерсон, Конрад де ла Фуэнте, Аркадиуш Милик.
"Карабах": Лука Гугешашвили, Максим Медведев (к), Кевин Медина, Марко Вешович, Торал Байрамов, Гара Гараев, Патрик Андраде, Филип Озобич, Кади, Абделла Зубир, Ибрахима Ваджи.
Ответный матч пройдет в Баку 24 февраля.