О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Карабах" и "Марсель" назвали стартовые составы

"Карабах" и "Марсель" назвали стартовые составы Объявлены стартовые составы "Марселя" и "Карабаха", которые сойдутся в первом матче плей-офф Лиги конференций УЕФА во Франции.
Футбол
17 февраля 2022 г. 23:04
Карабах и Марсель назвали стартовые составы

Объявлены стартовые составы "Марселя" и "Карабаха", которые сойдутся в первом матче плей-офф Лиги конференций УЕФА во Франции.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Европейской футбольной ассоциации, команды начнут встречу следующим составом:

"Марсель": Стив Манданда (к), Поль Лирола, Леонардо Балерди, Луан Перес, Бубакар Камара, Альваро, Папу Гуэй, Дженгиз Ундер, Жерсон, Конрад де ла Фуэнте, Аркадиуш Милик.

"Карабах": Лука Гугешашвили, Максим Медведев (к), Кевин Медина, Марко Вешович, Торал Байрамов, Гара Гараев, Патрик Андраде, Филип Озобич, Кади, Абделла Зубир, Ибрахима Ваджи.

Ответный матч пройдет в Баку 24 февраля.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Marsel" və "Qarabağ"ın start heyətləri açıqlanıb

Самое важное

BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Ереван надеется на подписание с Баку соглашения по строительству железной дороги
Ереван надеется на подписание с Баку соглашения по строительству железной дороги
17 февраля 2022 г. 11:59
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 30 лет
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 30 лет
17 февраля 2022 г. 00:00
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России
16 февраля 2022 г. 19:08
Названы типы мин, установленных армянами на освобожденных территориях
Названы типы мин, установленных армянами на освобожденных территориях
16 февраля 2022 г. 17:27
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30
Пресечены инженерные работы, проводимые членами незаконного армянского вооруженного формирования
Пресечены инженерные работы, проводимые членами незаконного армянского вооруженного формирования
15 февраля 2022 г. 19:58
НПО просят ЮНЕСКО не быть безразличной к судьбе азербайджанского наследия в Армении
НПО просят ЮНЕСКО не быть безразличной к судьбе азербайджанского наследия в Армении
15 февраля 2022 г. 14:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi