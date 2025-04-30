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"Карабах" и еще 3 футбольных клуба оштрафованы на 4 тыс. манатов

"Карабах" и еще 3 футбольных клуба оштрафованы на 4 тыс. манатов "Карабах" и еще 3 футбольных клуба оштрафованы на 4 тыс. манатов
Футбол
30 апреля 2025 г. 12:33
Карабах и еще 3 футбольных клуба оштрафованы на 4 тыс. манатов

Выступающие в Премьер-лиге Азербайджана клубы "Кяпаз", "Сабаил", "Сабах" и "Карабах" оштрафованы.

Как сообщает Report, соответствующее решение принял дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

В матче XXXII тура против "Зиря" болельщики массово скандировали оскорбления в адрес судей (это был уже третий случай), в результате чего гянджинская команда "Кяпаз" потерпела убыток в размере 1 000 манатов.

"Сабаил" заплатит 700 манатов за то, что 4 игрока в матче с "Араз-Нахчыван" получили желтые карточки.

"Сабах" оштрафован на 800 манатов за выход постороннего лица на поле после матча с "Карабахом", а представитель Агдама оштрафован на 1 500 манатов за использование болельщиками пиротехники.

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Версия на азербайджанском языке "Sabah" və "Qarabağ" klubu cərimələnib

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