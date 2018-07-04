"Карабах" хочет вовлечь в свой состав футболиста сборной Болгарии

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Баку. 4 июля. REPORT.AZ / "Карабах" может вовлечь в свой состав болгарского футболиста Симона Славчева.
Как сообщает Report со ссылкой на издание zerozero.pt, 25-летний полузащитник не примкнул к лагерю португальского клуба "Спортинг", которому принадлежит по контракту.
Несмотря на прохождение медобследования в лиссабонском клубе, он покинет команду и перейдет в "Карабах".
Отметим, что выступающий с 2014 года в "Спортинге" Симон Славчев на условиях аренды надевал формы английского "Болтона", кипрского "Аполлона" и польского "Лехия".
Təbriz QuliyevАвтор новости