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    "Карабах" хочет вовлечь в свой состав футболиста сборной Болгарии

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ / "Карабах" может вовлечь в свой состав болгарского футболиста Симона Славчева. 

    Как сообщает Report со ссылкой на издание zerozero.pt, 25-летний полузащитник не примкнул к лагерю португальского клуба "Спортинг", которому принадлежит по контракту. 

    Несмотря на прохождение медобследования в лиссабонском клубе, он покинет команду и перейдет в "Карабах". 

    Отметим, что выступающий с 2014 года в "Спортинге" Симон Славчев на условиях аренды надевал формы английского "Болтона", кипрского "Аполлона" и польского "Лехия". 

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