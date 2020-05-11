"Карабах" хочет приобрести вратаря сборной Албании

Гентиан Сельмани https://report.az/storage/news/7bdf7fc76472e04b6dc9643622bf4bae/3decada5-b985-432c-a4a8-9ddd1d4d0d52_292.jpg

Агдамский "Карабах" нацелился на голкипера турецкого "Менемеспора" Гентиана Сельмани.

Как передает Report со ссылкой на издание ajansspor, об этом сообщил главный тренер клуба Дженк Лаледжи.

По словам 39-летнего специалиста, агдамский клуб отправил 22-летнему голкиперу официальное предложение: "За Сельмани следят не только местные, но и зарубежные команды. Молодому голкиперу пришло предложение от "Карабаха". Переговоры продолжаются".

Отметим, что в этом сезоне Гентиан 28 раз выходил на поле в составе "Менемеспора". Он также выступает за национальную команду Албании.