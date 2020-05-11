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"Карабах" хочет приобрести вратаря сборной Албании

"Карабах" хочет приобрести вратаря сборной Албании

Гентиан Сельмани

Агдамский "Карабах" нацелился на голкипера турецкого "Менемеспора" Гентиана Сельмани.

Как передает Report со ссылкой на издание ajansspor, об этом сообщил главный тренер клуба Дженк Лаледжи.

По словам 39-летнего специалиста, агдамский клуб отправил 22-летнему голкиперу официальное предложение: "За Сельмани следят не только местные, но и зарубежные команды. Молодому голкиперу пришло предложение от "Карабаха". Переговоры продолжаются".

Отметим, что в этом сезоне Гентиан 28 раз выходил на поле в составе "Менемеспора". Он также выступает за национальную команду Албании.

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