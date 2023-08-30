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Капитану "Ливерпуля" ван Дейка обвиняют в оскорблении арбитра после удаления

Капитану "Ливерпуля" ван Дейка обвиняют в оскорблении арбитра после удаления Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила капитана "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка в оскорблении арбитра после получения прямой красной карточки в матче против "Ньюкасла".
Футбол
30 августа 2023 г. 02:55
Капитану Ливерпуля ван Дейка обвиняют в оскорблении арбитра после удаления

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила капитана "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка в оскорблении арбитра после получения прямой красной карточки в матче против "Ньюкасла".

Как передает Report, об этом говорится в публикации ассоциации в X (ранее Twitter).

"Вирджилу ван Дейку предъявлено обвинение в нарушении статьи 3.1 правил FA после матча Премьер-лиги "Ливерпуля" против "Ньюкасл Юнайтед" в воскресенье, 27 августа. Утверждается, что защитник после удаления с поля прямой красной карточкой на 29-й минуте делал неуместные жесты и/или использовал унизительные и/или оскорбительные слова в адрес арбитра. Вирджилу ван Дейку дано время до пятницы, 1 сентября, чтобы ответить на обвинения", - говорится в сообщении.

Близкий к клубу журналист Джеймс Пирс сообщил, что ван Дейку грозит продление дисквалификации.

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Версия на азербайджанском языке “Liverpul”un kapitanı hakimi təhqir etməkdə ittiham olunur

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