Капитану "Ливерпуля" ван Дейка обвиняют в оскорблении арбитра после удаления

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила капитана "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка в оскорблении арбитра после получения прямой красной карточки в матче против "Ньюкасла".

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила капитана "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка в оскорблении арбитра после получения прямой красной карточки в матче против "Ньюкасла".

Как передает Report , об этом говорится в публикации ассоциации в X (ранее Twitter).

"Вирджилу ван Дейку предъявлено обвинение в нарушении статьи 3.1 правил FA после матча Премьер-лиги "Ливерпуля" против "Ньюкасл Юнайтед" в воскресенье, 27 августа. Утверждается, что защитник после удаления с поля прямой красной карточкой на 29-й минуте делал неуместные жесты и/или использовал унизительные и/или оскорбительные слова в адрес арбитра. Вирджилу ван Дейку дано время до пятницы, 1 сентября, чтобы ответить на обвинения", - говорится в сообщении.

Близкий к клубу журналист Джеймс Пирс сообщил, что ван Дейку грозит продление дисквалификации.