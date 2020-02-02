Капитан "Сумгайыта": Не знаю, как боковой арбитр не разглядел офсайд - ИНТЕРВЬЮ

Капитан футбольного клуба "Сумгайыт" Вургун Гусейнов провел брифинг после матча XV тура азербайджанской премьер-лиги "Нефтчи" - "Сумгайыт" (1:1).

Как передает Report, 32-летний защитник сначала оценил игру:

- "Нефтчи" - такой соперник, что никто не может сказать, что во встрече с ними легко заработать три очка. Это действительно хорошая команда. В ходе игры они получили красную карточку, а затем мы вышли вперед со счетом 1:0. Сегодня нам не повезло, не сумели реализовать несколько стопроцентных голевых шансов. Если не ошибаюсь, в эпизоде с забитым голом соперника было положение вне игры. Не знаю, как боковой арбитр его не разглядел. Я никогда не говорил о судействе. Но нельзя же так…Как можно пропустить такой эпизод? К сожалению, сегодня мы потеряли два очка.

- В сюжетах, предоставленных Тренерским комитетом АФФА во время семинара для журналистов, было видно, что больше всего ошибок совершается против "Сумгайыта".

- По правде говоря, я не думаю, что к нам относятся предвзято, и что какой-то судья намеренно принимает такое решение. Это футбол, они тоже могут ошибиться. Но такие эпизоды надо замечать. В предстоящих встречах им (судьям) важно быть повнимательнее.

- "Сумгайыт" уже второй сезон подряд выбивает "Нефтчи" из Кубка Азербайджана. В матче премьер-лиги вы тоже были близки к победе. Можно ли сказать, что вы научились справляться с флагманом?

- Я бы не назвал "Нефтчи" легким соперником. Как и каждая команда, мы испытывали с ними трудности. По правде говоря, причина, по которой мы играем лучше с "Нефтчи" - хорошая тактическая подготовка от нашего главного тренера Айхана Аббасова.

- Вы ожидали красной карточки в эпизоде, где вам рассекли бровь?

- Честно говоря, я и вправду ожидал. Простое прикосновение не могло рассечь мне бровь. Как известно, жесткое задевание брови локтем карается красной карточкой. Я говорил об этом с главным арбитром Кямалом Умудлу. Он признался, что видел эпизод, но ничего не добавил.

- "Зиря" победила "Сабах" и обошла вас. В предстоящем туре вы встретитесь именно с "Зиря".

- С этого дня каждый из нас постарается серьезно готовиться к игре. "Зиря" и вправду хорошая команда. В каждом матче нужно быть максимально сконцентрированными. В этом случае можно рассчитывать на положительный результат.

- Сможет ли "Сумгайыт" наконец попасть в еврокубки?

- Впереди еще много встреч. Время покажет. Пока рано говорить об этом. Мы собираемся двигаться вперед шаг за шагом.