Капитан "Сумгайыта": Премьер-лигу следует перенести

"Вчера мое тело болело больше и поднялась температура. Сегодня я чувствую себя чуть лучше".

"Вчера мое тело болело больше и поднялась температура. Сегодня я чувствую себя чуть лучше".

Об этом Report сказал заразившийся коронавирусом капитан клуба "Сумгайыт" Вургун Гусейнов.

32-летний защитник сообщил, что ответ его теста оказался положительным, как и у товарищей по команде: "Сейчас я дома, врачи назначили мне лечение, и я лечусь в соответствии с ним. Вчера мы сдали тест, сегодня ответ вышел положительным".

Гусейнов отметил, что не знает причин массового заражения в "Сумгайыте": "Наверное вирус распространился внутри команды, у всех вышел положительный ответ".

Опытный игрок отметил важность переноса игры с "Зиря" в XII туре: "Этот мачт должен быть перенесен. Не найдется футболиста, чтобы выйти на поле. Состав не такой большой. Заражение 18 человек – большой показатель".

По его словам, уместно было бы перенести Премьер-лигу Азербайджана: "Я сам болен, изолирован дома и получаю лечение. Я лично считаю, что поскольку случаев заражения много, лучше было бы перенести чемпионат. Однако решение примут соответствующие структуры".

Отметим, что 18 игроков "Сумгайыта" заразились коронавирусом.