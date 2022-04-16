Капитан "Шамахы": Матч с "Карабахом" равносилен трагедии

"Эта встреча равносильна трагедии".

"Эта встреча равносильна трагедии".

Об этом Report сказал капитан клуба "Шамахы" Шахрияр Алиев, прокомментировавший поражение своей команды со счетом 0:8 в рамках XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

"Мы потерпели обидное поражение. Наш замысел не удался. У нас было много травмированных и оштрафованных игроков, мы не смогли выйти на игру в оптимальном составе. В "Карабахе" много прекрасных игроков, умело использующих любую представившуюся возможность", - сказал он.

Коснувшись отставки главного тренера Санана Гурбанова, наш собеседник отметил: "Желаю Санан муаллиму успехов в дальнейшей карьере. Мы хорошо провели год, завоевали Кубок страны".