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Капитан "Шамахы": Матч с "Карабахом" равносилен трагедии

Капитан "Шамахы": Матч с "Карабахом" равносилен трагедии "Эта встреча равносильна трагедии".
Футбол
16 апреля 2022 г. 15:16
Капитан Шамахы: Матч с Карабахом равносилен трагедии

"Эта встреча равносильна трагедии".

Об этом Report сказал капитан клуба "Шамахы" Шахрияр Алиев, прокомментировавший поражение своей команды со счетом 0:8 в рамках XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

"Мы потерпели обидное поражение. Наш замысел не удался. У нас было много травмированных и оштрафованных игроков, мы не смогли выйти на игру в оптимальном составе. В "Карабахе" много прекрасных игроков, умело использующих любую представившуюся возможность", - сказал он.

Коснувшись отставки главного тренера Санана Гурбанова, наш собеседник отметил: "Желаю Санан муаллиму успехов в дальнейшей карьере. Мы хорошо провели год, завоевали Кубок страны".

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Версия на азербайджанском языке "Şamaxı"nın kapitanı: "Qarabağ"la oyun faciəyə bərabər idi"

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