Капитан сборной Северной Ирландии: Матч с Азербайджаном для нас очень важен

Белфаст. 10 ноября. REPORT.AZ/ "Естественно, матч с Азербайджаном для нас очень важен. Так как результат встречи предопределит нашу судьбу в группе".

Как сообщил командированный в Северную Ирландию сотрудник Report, об этом заявил капитан сборной Северной Ирландии Стивен Дэвис на пресс-конференции, прошедшей до матча отборочной группы чемпионата мира 2018 года со сборной Азербайджана.

31-летний полузащитник сказал, что хорошо проанализировал игру нашей сборной: "В их составе имеются очень сильные игроки".

По мнению С.Дэвиса, данная встреча играет важную роль в определении позиции команды в группе: "В домашней игре постараемся набрать максимальное количество очков".

Отметим, что матч Северная Ирландия - Азербайджан состоится 11 ноября в Уиндзор Парке в 23:45 по бакинскому времени.