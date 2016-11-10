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    Капитан сборной Северной Ирландии: Матч с Азербайджаном для нас очень важен

    Результат встречи предопределит нашу судьбу в группе

    Белфаст. 10 ноября. REPORT.AZ/ "Естественно, матч с Азербайджаном для нас очень важен. Так как результат встречи предопределит нашу судьбу в группе".

    Как сообщил командированный в Северную Ирландию сотрудник Report, об этом заявил капитан сборной Северной Ирландии Стивен Дэвис на пресс-конференции, прошедшей до матча отборочной группы чемпионата мира 2018 года со сборной Азербайджана.

    31-летний полузащитник сказал, что хорошо проанализировал игру нашей сборной: "В их составе имеются очень сильные игроки".

    По мнению С.Дэвиса, данная встреча играет важную роль в определении позиции команды в группе: "В домашней игре постараемся набрать максимальное количество очков".

    Отметим, что матч Северная Ирландия - Азербайджан состоится 11 ноября в Уиндзор Парке в 23:45 по бакинскому времени. 

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