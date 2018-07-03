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    Капитан сборной Японии завершил карьеру в национальной команде

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Полузащитник и капитан сборной Японии Макото Хасебе завершил карьеру в национальной команде.

    Как сообщает Report, об этом выступающий в немецком клубе "Айнтрахт" 34-летний футболист написал в Инстаграме. 

    Футболист играл за свою национальную команду с 2006 года, выступив на трёх чемпионатах мира – 2010, 2014 и 2018 годов.

    Отметим, что на нынешнем чемпионате мира в России сборная Японии проиграла в 1/8 финала команде Бельгии (2:3). 

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