Капитан сборной Японии завершил карьеру в национальной команде

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Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Полузащитник и капитан сборной Японии Макото Хасебе завершил карьеру в национальной команде.
Как сообщает Report, об этом выступающий в немецком клубе "Айнтрахт" 34-летний футболист написал в Инстаграме.
Футболист играл за свою национальную команду с 2006 года, выступив на трёх чемпионатах мира – 2010, 2014 и 2018 годов.
Отметим, что на нынешнем чемпионате мира в России сборная Японии проиграла в 1/8 финала команде Бельгии (2:3).
Təbriz QuliyevАвтор новости