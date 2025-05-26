Капитан сборной Коста-Рики по мини-футболу: Будем работать над допущенными ошибками

Капитан сборной Коста-Рики по мини-футболу: Будем работать над допущенными ошибками

Члены сборной Коста-Рики огорчены ранним прощанием с чемпионатом мира по мини-футболу в Баку.

Об этом Report сообщил капитан команды Жосе Моралес.

Он заявил, что они будут работать над допущенными ошибками: "Мы продолжим работать над собой. Наши соперники тоже были не слабыми. Желаю удачи другим сборным, продолжающим борьбу в турнире".

Он поблагодарил организаторов ЧМ в Баку: "Я благодарен вашей стране за такое соревнование. У нас была возможность погулять по Баку, ваш город очень красивый".

Отметим, что сборная Коста-Рики сегодня проиграла Таиланду со счетом 1:4 в матче группы E и прекратила борьбу.