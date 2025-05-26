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Капитан сборной Коста-Рики по мини-футболу: Будем работать над допущенными ошибками

Капитан сборной Коста-Рики по мини-футболу: Будем работать над допущенными ошибками Капитан сборной Коста-Рики по мини-футболу: Будем работать над допущенными ошибками
Футбол
26 мая 2025 г. 15:58
Капитан сборной Коста-Рики по мини-футболу: Будем работать над допущенными ошибками

Члены сборной Коста-Рики огорчены ранним прощанием с чемпионатом мира по мини-футболу в Баку.

Об этом Report сообщил капитан команды Жосе Моралес.

Он заявил, что они будут работать над допущенными ошибками: "Мы продолжим работать над собой. Наши соперники тоже были не слабыми. Желаю удачи другим сборным, продолжающим борьбу в турнире".

Он поблагодарил организаторов ЧМ в Баку: "Я благодарен вашей стране за такое соревнование. У нас была возможность погулять по Баку, ваш город очень красивый".

Отметим, что сборная Коста-Рики сегодня проиграла Таиланду со счетом 1:4 в матче группы E и прекратила борьбу.

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Версия на английском языке Costa Rica's World Cup journey ends, captain Morales vows improvement
Версия на азербайджанском языке Kosta Rika minifutbol millisinin kapitanı: "Bakını gəzmək şansımız oldu, şəhəriniz çox gözəldir"

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