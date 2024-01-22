Капитан сборной Конго столкнулся с расистскими оскорблениями после матча Кубка Африки

Капитан сборной Конго по футболу Шансель Мбемба подвергся расистским оскорблениям в Интернете после игры против сборной Марокко на Кубке африканских наций.

Капитан сборной Конго по футболу Шансель Мбемба подвергся расистским оскорблениям в Интернете после игры против сборной Марокко на Кубке африканских наций.

Как сообщает Report, об этом написало агентство Associated Press.

Аккаунт футболиста в Instagram подвергся нападкам со стороны многих пользователей, которые ответили на его недавние публикации смайликами обезьяны или гориллы.

Напомним, что после матча между Мбембой и главным тренером сборной Марокко Валидом Реграги произошел конфликт, который привел к драке между игроками и официальными лицами команд.