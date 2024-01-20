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Капитан сборной Египта Салах пропустит два матча на Кубке африканских наций

Капитан сборной Египта Салах пропустит два матча на Кубке африканских наций Нападающий и капитан сборной Египта по футболу Мохаммед Салах пропустит заключительный матч группового этапа Кубка африканских наций из-за травмы.
Футбол
20 января 2024 г. 02:36
Капитан сборной Египта Салах пропустит два матча на Кубке африканских наций

Нападающий и капитан сборной Египта по футболу Мохаммед Салах пропустит заключительный матч группового этапа Кубка африканских наций из-за травмы.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Египетской федерации футбола.

Салах получил повреждение в матче второго тура группового этапа против команды Ганы (2:2). Как сообщила федерация, нападающему диагностировано растяжение мышцы. Если сборная Египта выйдет в 1/8 финала, Салах пропустит и матч этой стадии.

После двух туров сборная Египта занимает второе место в группе B с 2 очками. Лидером является сборная Кабо-Верде, досрочно вышедшая в 1/8 финала и набравшая 6 очков, у команд Ганы и Мозамбика по 1 баллу. В заключительном туре египтяне 22 января сыграют со сборной Кабо-Верде.

Салаху 31 год, на текущем Кубке африканских наций он забил один гол и отдал одну голевую передачу. Нападающий выступает за английский "Ливерпуль", в текущем сезоне он сыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 9 голевых передач.

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