Капитан сборной Дании и медики награждены за спасение жизни Кристиана Эриксена

Капитан сборной Дании Симон Кьер и медицинская бригада, которая спасла жизнь полузащитнику Кристиану Эриксену на Евро-2020, получили награду от президента УЕФА Александера Чеферина

Капитан сборной Дании Симон Кьер и медицинская бригада, которая спасла жизнь полузащитнику Кристиану Эриксену на Евро-2020, получили награду от президента УЕФА Александера Чеферина.

Об этом сообщает Report.

Напомним, что 12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии у игрока датской сборной случилась остановка сердца, он потерял сознание. Врачам пришлось приводить его в чувство на протяжении 15 минут, в том числе делая искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. В больнице ему установили кардиовертер-дефибриллятор на сердце.