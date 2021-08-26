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Капитан сборной Дании и медики награждены за спасение жизни Кристиана Эриксена

Капитан сборной Дании и медики награждены за спасение жизни Кристиана Эриксена Капитан сборной Дании Симон Кьер и медицинская бригада, которая спасла жизнь полузащитнику Кристиану Эриксену на Евро-2020, получили награду от президента УЕФА Александера Чеферина
Футбол
26 августа 2021 г. 20:29
Капитан сборной Дании и медики награждены за спасение жизни Кристиана Эриксена

Капитан сборной Дании Симон Кьер и медицинская бригада, которая спасла жизнь полузащитнику Кристиану Эриксену на Евро-2020, получили награду от президента УЕФА Александера Чеферина.

Об этом сообщает Report.

Напомним, что 12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии у игрока датской сборной случилась остановка сердца, он потерял сознание. Врачам пришлось приводить его в чувство на протяжении 15 минут, в том числе делая искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. В больнице ему установили кардиовертер-дефибриллятор на сердце.

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Версия на английском языке Medics awarded for saving Christian Eriksen's life
Версия на азербайджанском языке Kristian Eriksenin həyatını xilas edənlər mükafatlandırılıblar

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