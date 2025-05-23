Капитан сборной Азербайджана: Верю, что мы выйдем из группы с первого места

Капитан сборной Азербайджана по мини-футболу Элвин Ализаде выразил уверенность в том, что команда завершит групповой этап чемпионата мира на первом месте.

Капитан сборной Азербайджана по мини-футболу Элвин Ализаде выразил уверенность в том, что команда завершит групповой этап чемпионата мира на первом месте.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам после матча со сборной Словенией.

Комментируя победу, футболист отметил:

"Несмотря на то что мы — хозяева турнира, в первом матче не смогли привыкнуть к площадке, поэтому упустили победу. Сейчас же всё идёт так, как мы и планировали. Надеюсь, мы выйдем из группы с первой позиции. Поздравляю весь азербайджанский народ с этой победой".

Напомним, в матче второго тура группы A сборная Азербайджана разгромила Словению со счётом 4:0.