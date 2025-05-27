Капитан сборной Азербайджана по мини-футболу: Мы выиграли все матчи против Румынии в последние годы

Капитан сборной Азербайджана по мини-футболу Эльвин Ализаде поделился своими мыслями о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира против Румынии.

Капитан сборной Азербайджана по мини-футболу Эльвин Ализаде поделился своими мыслями о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира против Румынии.

Он заявил Report, что команда не уступает сопернику, который является действующим чемпионом мира.

Футболист отметил, что они хорошо знают сборную Румынии.

"Румыния 6 раз становилась чемпионом Европы и один раз чемпионом мира. Это хороший соперник, заслуживающий уважения. Но мы тоже не отстаем от них. Потому что в последние годы мы выиграли все матчи, которые провели с Румынией на чемпионатах мира и на чемпионатах Европы. Поэтому преимущество на нашей стороне. Но не будем забывать, что соперник - действующий чемпион мира. Мы знаем соперника и выйдем на поле за победой. Команда хорошо подготовилась. Думаю, мы пройдем этот этап", - отметил Ализаде.

Напомним, что лидер группы - сборная Азербайджана сегодня встретится с командой Румынии в 1/8 финала. Матч начнется в 20:30.