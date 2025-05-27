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Капитан сборной Азербайджана по мини-футболу: Мы выбили из борьбы самого серьезного соперника на мундиале

Капитан сборной Азербайджана по мини-футболу: Мы выбили из борьбы самого серьезного соперника на мундиале Капитан сборной Азербайджана Эльвин Ализаде прокомментировал победу команды в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу.
Футбол
27 мая 2025 г. 22:32
Капитан сборной Азербайджана по мини-футболу: Мы выбили из борьбы самого серьезного соперника на мундиале

Капитан сборной Азербайджана Эльвин Ализаде прокомментировал победу команды в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу.

Как сообщает Report, футболист сказал это в своем заявлении журналистам после победоносной игры с Румынией.

"Рад, что мы одержали победу над серьезным соперником. Думаю, мы выбили из борьбы самого сложную команду на мундиале. Еще один весомый соперник - это Сербия. В следующем этапе мы встретимся с Англией. Мы верим, что одержим победу и выйдем в полуфинал. Англия - новичок в мини-футболе. Думаю, мы сильнее соперника", - заявил Э.Ализаде.

Отметим, что сборная Азербайджана вышла в следующий этап, обыграв в серии пенальти Румынию со счетом 1:1.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin kapitanı: "Mundialdakı ən çətin rəqibi mübarizədən kənarlaşdırdıq"

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