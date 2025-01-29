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Капитан сборной Азербайджана по футзалу: Предстоит сложная игра в Хорватии

Капитан сборной Азербайджана по футзалу: Предстоит сложная игра в Хорватии Сборную Азербайджана по футзалу ждет сложная поездка и игра в Хорватии.
Футбол
29 января 2025 г. 11:48
Капитан сборной Азербайджана по футзалу: Предстоит сложная игра в Хорватии

Сборную Азербайджана по футзалу ждет сложная поездка и игра в Хорватии.

Об этом Report заявил капитан сборной Азербайджана по футзалу, 33-летний вратарь Ровшан Гусейнли, комментируя предстоящий матч основного этапа чемпионата Европы против Хорватии.

Он отметил, что Хорватия является опытной командой и играть против нее всегда было сложно. Гусейнли подчеркнул, что в нынешнем составе есть также молодые футзалисты.

"Через 4 дня мы встретимся с Грецией в Баку. Это знакомая нам команда. Ранее у нас были победы. Однако этот раз немного отличается. Команда состоит из молодых местных футзалистов, а сборная Греции и чемпионат усовершенствовались. Нашим преимуществом будет игра на домашнем поле. Мы сделаем все возможное, чтобы победить", - сказал он.

Отметим, что сборная Азербайджана 31 января станет гостем Хорватии, а 4 февраля примет Грецию в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin qapıçısı: "Bizi Xorvatiyaya ağır səfər və oyun gözləyir"

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