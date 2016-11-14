Капитан сборной Азербайджана назвал причину отказа от формы под номером 7

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Капитан сборной Азербайджана по футболу и клуба "Карабах" Рашад Садыгов внес ясность в вопрос выбора формы под номером 14.

В заявлении Report 34-летний защитник сказал, что форму под номером 7, он носил, когда начинал карьеру в товузском клубе "Туран". Когда он играл в "Нефтчи", после трансфера в команду Махмуда Гурбанова, стал носить форму под номером 14.

"Когда я перешел из "Турана" в "Нефтчи", играл под номером 7. После трансфера Махмуда Гурбанова в "Нефтчи", я уступил ему номер 7, так как он был моим другом, а сам стал играть под номером 14. Я подумал, что 7 и 14 близкие друг к другу цифры. То есть, если 7 умножить на 2 будет 14. Сейчас форма под номером 14 мне еще более близка", - сказал Р.Садыгов.

Капитан также назвал причину игры в сезоне 2008/2009 в турецком клубе "Коджаэлиспор" под номером 1: "Форма под номером 14 в этой команде была у вратаря Кылыджа Арслана Копуза. Я пошутил с ним и сказал, что возьму номер 1. В конце концов я стал выступать в этой команде под номером 1. В действительности, до меня Копуз поступил не правильно, а я повторил его ошибку".

Отметим, что кроме перечисленных команд, Рашад Садыгов выступал в "Фулад" (Иран), "Кайсериспор" и "Эскишехирспор" (Турция).