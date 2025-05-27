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Капитан сборной Англии: На Национальной арене гимнастики в Баку созданы все условия для подготовки к матчам

Капитан сборной Англии: На Национальной арене гимнастики в Баку созданы все условия для подготовки к матчам Капитан сборной Англии Лонг Бен заявил, что на Национальной арене гимнастики в Баку созданы все необходимые условия для спортсменов.
Футбол
27 мая 2025 г. 20:10
Капитан сборной Англии: На Национальной арене гимнастики в Баку созданы все условия для подготовки к матчам

Капитан сборной Англии Бен Лонг заявил, что на Национальной арене гимнастики в Баку созданы все необходимые условия для спортсменов.

Футболист заявил Report, что это придает высокую мотивацию его команде при подготовке к играм ЧМ по мини-футболу.

Бен оценил также прошедший матч против Болгарии, в котором англичане вышли в 1/4 финала.

"Это был самый сложный матч, который мы провели на турнире. В составе соперника много хороших футболистов. Когда мы вели в счете, мы отошли в оборону. Но, к сожалению, не смогли сохранить победный счет. Пенальти - это лотерея, и мы вышли из нее победителями. Возможно, у нас самый сильный вратарь турнира. Мы рады победе", - подчеркнул он.

Отметим, что сборная Англии встретилась с командой Болгарии в 1/8 финала, и основное время матча завершилось со счетом 2:2. Англичане, которые были более точны в пенальти (3:1), прошли в следующий этап.

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Версия на английском языке UK team captain: All conditions for preparation for matches created at National Gymnastics Arena in Baku
Версия на азербайджанском языке İngiltərə yığmasının kapitanı: "Milli Gimnastika Arenasında oyunlara hazırlaşmaq üçün hər cür şərait var"

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