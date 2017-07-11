Капитан "Самтредиа": Мы знаем, что "Карабах" является клубом высокого уровня

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ "Нас ждет трудный матч. Мы знаем, что "Карабах" является клубом высокого уровня. Соперник постоянно участвует в европейских турнирах".

Как сообщает Report, в интервью Adjara Sport в преддверии первого матча II квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Карабаха" заявил капитан грузинского "Самтредиа" Георгий Датунашвили.

По словам 32-летнего полузащитника, они сделают все возможное, чтобы не проиграть в Баку. В худшем случае, они надеются вернуться из Баку с ничьей: "Мы приложим все усилия, чтобы добиться хорошего результата. Постараемся либо победить, либо сыграть в ничью".

Напомнив о приостановке грузинскими командами "Чихура", "Динамо" (Батуми) и "Торпедо" (Кутаиси) борьбы в I квалификационном раунде Лиги чемпионов в сезоне еврокубков 2017/2018, Датунашвили заявил, что они хотят выйти с полосы неудач: "Очень жаль, что все грузинские клубы приостановили борьбу в I раунде Лиги Европы. В целом, в последние годы наши команды не создают хорошего впечатления в еврокубках. Мы постараемся устранить данную тенденцию. Обещаю провести один из лучших матчей".

Отметим, что предстоящий сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова матч "Карабах" - "Самтредиа" начнется в 21:00.