Капитан "Сабаиля" внес ясность в недоразумение по поводу фото, которое вызвало доводы о переходе Махира Мадатова в "Бешикташ"

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ "Фотографии, снятые во время заключения Махиром Мадатовым контракта, не имеют никакого отношения к "Бешикташу". Фото было снято при заключении другого спортивного соглашения".

Об этом в заявлении Report сказал капитан "Сабаиля" Эльтун Ягублу, касаясь распространенной им фотографии, где футболист "Карабаха" Махир Мадатов заключает контракт.

Размещенная Ягублу в Instagram фотография вызвала недоразумение в местных, и в особенности турецких СМИ.

Ссылаясь на фото, СМИ соседней страны опубликовали сообщения о заключении Мадатовым контракта с "Бешикташем".

Что же касается капитана "Сабаиля", он заявил, что сделал это из-за дружеских отношений с Мадатовым. По его словам, футболист "Карабаха" не получал предложения от "Бешикташа": "Махир мой друг. Чтобы подшутить над ним, я добавил к фотографии изображение орла, а СМИ опубликовали ее. Это не связано с "Бешикташем". Трансфер осуществляется на уровне клубов. Я не осведомлен о таких делах. По-моему, Махир останется в "Карабахе". Официального предложения нет. Если бы было, я бы знал об этом".