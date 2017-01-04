Капитан "Сабаиля": Турецкий сбор принесет нашей команде пользу

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Ведущий борьбу в I Дивизионе Азербайджана по футболу клуб "Сабаиль" с 5 января приступит к подготовительному процессу второго круга.

Как сообщает Report, в интервью официальному сайту капитан клуба Саша Юнисоглу коснулся хода подготовительного процесса и турецкого сбора.

Он заявил, что подготовка идет на высоком уровне. Юнисоглу сказал, что к составу подключатся и новые трансферы: "Наша цель – чемпионство, поэтому мы относимся к тренировкам очень серьезно. Турецкий сбор принесет нашей команде пользу. Самое главное, атмосфера в Анталии будет совершенно иной. За день мы будет проводить 2-3 тренировки. Кроме того, проведем с сильнейшими командами товарищеские встречи и во втором круге увидим результат".

Отметим, что сборы в Анталии начнутся с 13-го января и продлятся 2 недели.