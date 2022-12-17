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Капитан "Сабаила”: Мы все ждем проигрыша Аргентины в финале

Капитан "Сабаила”: Мы все ждем проигрыша Аргентины в финале “Мы все ждем проигрыша Аргентины в финале, чтобы пошутить над нашими товарищами по команде в ”Сабаиле”, которые являются представителями этой страны".
Футбол
17 декабря 2022 г. 11:50
Капитан Сабаила”: Мы все ждем проигрыша Аргентины в финале

“Мы все ждем проигрыша Аргентины в финале, чтобы пошутить над нашими товарищами по команде в ”Сабаиле”, которые являются представителями этой страны".

Об этом в интервью Report заявил футболист ”Сабаила“ Рахид Амиргулиев, говоря о чемпионате мира в Катаре.

Капитан бакинского клуба сказал, что аргентинские товарищи по команде Факундо Кардозо и Франко Мазурек очень волнуются во время матчей представителя Южной Америки: “Оба поддерживают свою сборную. Когда Аргентина проиграла Саудовской Аравии (1:2) в первом матче группы, мы много подшучивали над ними”.

33-летний полузащитник поделился своими мыслями о финальном матче между Францией и Аргентиной 18 декабря: “Перед турниром я предсказывал финал Бразилия – Франция. Честно говоря, моим главным фаворитом на чемпионате мира была Бразилия. Однако они не оправдали моих ожиданий, а Франция смогла дойти до конца. Думаю, чемпионом станет сборная Франции”.

С полной версией интервью Рахида Амиргулиева можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке “Səbail”in kapitanı: “Hamımız gözləyirik ki, Argentina finalda uduzsun”

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