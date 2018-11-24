Капитан "Сабаила": Мы хотим отыграться

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "Нас ждет очень тяжелая игра с "Нефтчи". Соперник не просто так вышел в лидеры. Он своей игрой показал, что достоин этого".

Об этом Report сказал футболист клуба "Сабаил" Рахид Амиргулиев, говоря о предстоящей игре с "Нефтчи" в XII туре Премьер-лиги.

Капитан отметил, что они серьезно подготовились к матчу: "В первом круге мы проиграли "Нефтчи" со счетом 0:4. Мы не забыли этого. Мы хотим отыграться на своем поле и перед своими болельщиками, и как минимум не проиграть".

29-летний полузащитник счел неслучайным, что после 11 игр с 20-ю очками они занимают 3-ю ступень. Амиргулиев подчеркнул, что они выиграли "Зиря" и "Карабах" за счет технической победы, и потому это не столь значительно: "Я с первых дней говорил, что у нас хорошая команда и футболисты, коллектив, борющийся за высокие места. Сегодня наше присутствие на 3-й ступени не случайно. Мы постараемся как минимум сохранить нынешнюю позицию и по возможности подняться выше. Правда, из 20 очков 5 мы набрали за счет технических побед. Однако и при нынешней ситуации стоящие ниже нас команды набрали около 15 очков. Никто не хочет, чтобы клубу присуждали техническое поражение. Потому и мы намерены завоевать свои победы за счет игр. Однако такие ошибки не впервые происходят в азербайджанском чемпионате. Когда чемпионат закончится, не будут говорить, что "Сабаил" заработал 5 очков таким образом. Основной вопрос в том, на какой ступени команда завершит сезон. Некоторые ошибки допустили не мы, а соперники. Поэтому так и вышло".

Отметим, что игра между "Сабаилом" и "Нефтчи" начнется в 17:00 25 ноября на стадионе "Баил Арена". Управлять матчем будет Рауф Джаббаров.