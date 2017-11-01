Капитан "Ромы": "Карабах" показал готовность вести борьбу

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Во время матчей Лиги чемпионов в Риме не часто бывают большие футбольные вечера. Я помню, как несколько лет назад мы одержали победу над "Челси". Люди запомнят и эту победу".

Как сообщает Report со ссылкой на Football Italia, об этом заявил футболист итальянского клуба "Рома" Даниэле Де Росси, оценивая победу на домашнем матче с английским "Челси" со счетом 3:0 в IV туре группового раунда Лиги чемпионов.

34-летний капитан столичной команды также коснулся завершившегося ничьей (1:1) матча находящейся вместе с "Ромой" в группе С команды "Карабах" с "Атлетико".

По его словам, подобным результатом агдамский клуб показал, что готов вести борьбу: "Нам верили немногие, однако сейчас мы лидеры в группе. Но это еще не окончательный результат, впереди у нас сложные матчи. "Карабах" также показал готовность вести борьбу. У нас требовали попросить прощения из-за победы со счетом 2:1. Мнения меняются очень быстро".

Отметим, что после 4 туров "Рома" с 8 очками лидирует в группе С. У английского "Челси" 7 очков, у "Атлетико" - 3, "Карабаха" - 2 очка. Коллективы, занявшие 2 первых места, пройдут в 1/8 финала. А обладатель 3-го места продолжит борьбу в Лиге Европы.