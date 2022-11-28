О нас

Капитан "Нефтчи" обновил личный рекорд по голам на чемпионате

Капитан "Нефтчи" обновил личный рекорд по голам на чемпионате Капитан футбольного клуба "Нефтчи" Эмин Махмудов оформил первый хет-трик в своей карьере.
Футбол
28 ноября 2022 г. 11:09
Капитан Нефтчи обновил личный рекорд по голам на чемпионате

Капитан футбольного клуба "Нефтчи" Эмин Махмудов оформил первый хет-трик в своей карьере.

Как сообщает Report, 30-летний полузащитник принес победу своей команде тремя голами в домашней игре против "Сабаила" в 15-м туре Премьер-лиги Азербайджана. Матч завершился со счетом 3:1.

Махмудов стал первым игроком, которому удалось сделать хет-трик в Премьер-лиге за последние 10 сезонов в составе "Нефтчи".
Футболист также обновил свой личный рекорд, забив 9 голов в текущем чемпионате. В сезоне 2018/2019 он был автором 8 голов.

Полузащитник увеличил количество голов в "Нефтчи" до 40, а в Премьер-лиге - до 30. 8 голов футболист забил в еврокубках и 2 - в Кубке страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Emin Mahmudov ilk het-trikinə və rekorda imza atıb

Другие новости из категории

Футболисту азербайджанского происхождения и его семье угрожают в Иране
Футболисту азербайджанского происхождения и его семье угрожают в Иране
28 ноября 2022 г. 11:32
В сборной Бразилии по футболу появилось подозрение на вирусное заболевание
В сборной Бразилии по футболу появилось подозрение на вирусное заболевание
28 ноября 2022 г. 08:25
Премьер-лига Азербайджана: Карабах примет Зиря, Шамахы встретится с Кяпазом
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" примет "Зиря", "Шамахы" встретится с "Кяпазом"
28 ноября 2022 г. 07:43
ЧМ-2022: Сегодня будут проведены последние игры II тура группового этапа
ЧМ-2022: Сегодня будут проведены последние игры II тура группового этапа
28 ноября 2022 г. 07:22
СМИ: Клуб Бекхэма близок к подписанию Месси
СМИ: Клуб Бекхэма близок к подписанию Месси
28 ноября 2022 г. 04:26
Сборная Германии установила антирекорд на ЧМ-2022
Сборная Германии установила антирекорд на ЧМ-2022
28 ноября 2022 г. 02:43
ЧМ-2022: В игре между сборными Германии и Испании победитель не определился
ЧМ-2022: В игре между сборными Германии и Испании победитель не определился
28 ноября 2022 г. 00:59
В Турции остановили футбольный матч из-за нападения на вратаря
В Турции остановили футбольный матч из-за нападения на вратаря
27 ноября 2022 г. 21:27
В «Манчестер Юнайтед» нашли замену Криштиану Роналду
В «Манчестер Юнайтед» нашли замену Криштиану Роналду
27 ноября 2022 г. 11:22
Премьер-лига Азербайджана: Нефтчи принимает Сабаил
Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" принимает "Сабаил"
27 ноября 2022 г. 08:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi