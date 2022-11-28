Капитан "Нефтчи" обновил личный рекорд по голам на чемпионате

Капитан футбольного клуба "Нефтчи" Эмин Махмудов оформил первый хет-трик в своей карьере.

Капитан футбольного клуба "Нефтчи" Эмин Махмудов оформил первый хет-трик в своей карьере.

Как сообщает Report, 30-летний полузащитник принес победу своей команде тремя голами в домашней игре против "Сабаила" в 15-м туре Премьер-лиги Азербайджана. Матч завершился со счетом 3:1.

Махмудов стал первым игроком, которому удалось сделать хет-трик в Премьер-лиге за последние 10 сезонов в составе "Нефтчи".

Футболист также обновил свой личный рекорд, забив 9 голов в текущем чемпионате. В сезоне 2018/2019 он был автором 8 голов.

Полузащитник увеличил количество голов в "Нефтчи" до 40, а в Премьер-лиге - до 30. 8 голов футболист забил в еврокубках и 2 - в Кубке страны.