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Капитан "Локомотива" покидает клуб  

Капитан "Локомотива" покидает клуб   Хорватский защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука покинет столичный клуб по окончании сезона.
Футбол
31 марта 2021 г. 23:51
Капитан Локомотива покидает клуб  
Ведран Чорлука

Хорватский защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука покинет столичный клуб по окончании сезона.

Как передает Report, об этом он написал в своем Instagram.

"Дорогая красно-зеленая семья, мне нелегко это писать, но, к сожалению, и этот момент должен был наступить. Хочу сообщить вам, что после окончания сезона наступит время попрощаться. Я хотел бы поблагодарить вас за прекрасные 9 лет: с первого дня вы приняли меня как своего и показали мне, что играть за этот клуб - огромная привилегия. Ваша любовь и ваше уважение ко мне навсегда останутся в моей памяти", - написал Чорлука.

"Конечно, у нас вместе были и плохие сезоны, но были и те, в которых мы веселились и праздновали завоеванные титулы и трофеи до поздней ночи. Хочу поблагодарить всех дорогих мне людей - тренеров, партнеров по команде и тех, с кем я сотрудничал и работал бок о бок на протяжении девяти лет, благодаря вам у меня есть чувства, из-за них этот клуб будет моей большой любовью всю жизнь, а "Локо" навсегда приобрел своего настоящего болельщика. Спасибо вам от сердца. Сезон еще не окончен, и мы собираемся завершить его максимально удачно", - добавил он.

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