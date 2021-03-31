Капитан "Локомотива" покидает клуб

Хорватский защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука покинет столичный клуб по окончании сезона.

Хорватский защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука покинет столичный клуб по окончании сезона.

Как передает Report, об этом он написал в своем Instagram.

"Дорогая красно-зеленая семья, мне нелегко это писать, но, к сожалению, и этот момент должен был наступить. Хочу сообщить вам, что после окончания сезона наступит время попрощаться. Я хотел бы поблагодарить вас за прекрасные 9 лет: с первого дня вы приняли меня как своего и показали мне, что играть за этот клуб - огромная привилегия. Ваша любовь и ваше уважение ко мне навсегда останутся в моей памяти", - написал Чорлука.

"Конечно, у нас вместе были и плохие сезоны, но были и те, в которых мы веселились и праздновали завоеванные титулы и трофеи до поздней ночи. Хочу поблагодарить всех дорогих мне людей - тренеров, партнеров по команде и тех, с кем я сотрудничал и работал бок о бок на протяжении девяти лет, благодаря вам у меня есть чувства, из-за них этот клуб будет моей большой любовью всю жизнь, а "Локо" навсегда приобрел своего настоящего болельщика. Спасибо вам от сердца. Сезон еще не окончен, и мы собираемся завершить его максимально удачно", - добавил он.